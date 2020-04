Mercato : Bale à Newcastle, un rêve bientôt réalité ?

L’été dernier, Gareth Bale était tout proche de quitter le Real Madrid pour la Chine, où l’attendait un salaire annuel pharaonique, de l’ordre de 22 millions d’euros. Le club merengue aurait bien aimé s’en débarrasser, et Zinedine Zidane ne s’en était même pas caché. Mais le Gallois avait décidé de rester, quitte à ne pas jouer autant qu’il le souhaiterait (11 titularisations en Liga, pour 2 buts), lors de ce qui pourrait constituer sa dernière saison. Arrivé dans la capitale espagnole en 2013, il lui reste deux ans de contrat, et un retour en Premier League est régulièrement évoqué.

Bientôt d’énormes moyens financiers ? Notamment à Tottenham, le club où il s’est révélé et qu’il avait quitté pour le Real. Mais Newcastle serait aussi sur les rangs. Parce que l’actuel 13e de Premier League est sur le point d’être repris par un consortium saoudien, avec d’énormes moyens financiers. Et où on parle de l’arrivée sur le banc d’un autre ancien des Spurs, Mauricio Pochettino. Un entraîneur qui pourrait tout changer pour les Magpies à en croire Dimitar Berbatov, également passé par Tottenham et qui s’est exprimé sur le sujet pour Betfair.

Pochettino peut tout changer "Si c’est la première recrue des nouveaux propriétaires, ils enverront un message aux joueurs qu’ils visent : on n’est pas là pour rigoler. Si vous nommez Pochettino et que vous parlez ensuite aux joueurs, je vous prie de croire qu’ils prêteront plus attention et étudieront sérieusement l’offre. Et je parle aussi des grands joueurs. Je sais que Gareth Bale fait partie des joueurs cités, et je suis sûr que Newcastle voudra rebâtir avec des grands noms", explique le Bulgare, qui a seulement un doute : "Est-ce que Pochettino veut venir à Newcastle ? Il fait déjà partie des meilleurs entraîneurs du monde. Et quand tu es annoncé au Real Madrid ou à Manchester United, sans manquer de respect à Newcastle, il y a une petite différence…"