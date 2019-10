Mendy enchaîne enfin

Près d’un an qu’il attendait ça. Depuis octobre 2018, Benjamin Mendy n’avait jamais réussi à enchaîner trois titularisations consécutives, la faute aux nombreuses blessures accumulées depuis son arrivée dans le nord de l’Angleterre. Après avoir disputé un match entier sur la pelouse de Crystal Palace samedi dernier, puis 70 minutes face à l’Atalanta mardi, le champion du monde était encore titulaire samedi après-midi à l’occasion de la réception d’Aston Villa.

Et il a été remplacé à la 72e minute de cette rencontre de la 10e journée de Premier League finalement remportée 3-0 par les champions d’Angleterre, qui ont fait la différence après le repos grâce à Raheem Sterling (46e), Kevin de Bruyne (65e) et Ilkay Gundogan (70e), pour revenir provisoirement à trois points de Liverpool.

Guardiola croit en lui

A l’origine du but inscrit par le Belge, l’ancien Marseillais a confirmé, malgré quelques sautes de concentration, qu’il était sur la bonne voie. Et il devrait profiter de la blessure de la blessure de l’Ukrainien Oleksandr Zinchenko, son concurrent direct au poste de latéral gauche, pour engranger du temps de jeu ces prochaines semaines et devenir "inarrêtable", comme l’espère son entraîneur.

"Il reviendra à son meilleur niveau en jouant régulièrement et en enchaînant les matches. Il n’est pas encore au niveau où on pense qu’il doit être, mais c’est normal après deux saisons où il n’a pas beaucoup joué. Il a besoin de temps", avait ainsi déclaré Pep Guardiola, qui croit encore beaucoup en "Dimsou".