Maupay, itinéraire d'un enfant gâté

16 - Top 3 plus jeunes joueurs décisifs en L1 depuis qu'Opta analyse la compétition en 2006/07 :



Neal Maupay (1 but à 16 ans & 4 mois)



M'Baye Niang (1 but à 16 ans & 4 mois)



Eduardo Camavinga (1 assist à 16 ans & 9 mois)



Jouvence. @MBaye9Niang @ecama10 @nealmaupay18 pic.twitter.com/muLrY5dTXm

— OptaJean (@OptaJean) August 19, 2019



1 - 🇫🇷 Neal Maupay⬇️ :

1 but ⚽️ lors de son 1er match et sur le tout 1er tir de sa carrière en Premier League



6 buts lors de ses 7 dernières rencontres de championnat (Brentford + Brighton) 🔥



Mouette. @OfficialBHAFC @nealmaupay18 pic.twitter.com/f1Kg4sxidb



— OptaJean (@OptaJean) August 10, 2019

A 23 ans, on reste encore un gamin. Même en football. Mais il y a des enfants qui, par la force des choses, ont déjà un peu plus vécu que les autres. C'est le cas de Neal Maupay, deuxième plus jeune buteur de l'histoire du championnat de France (et cinquième plus jeune joueur tout court), lorsqu'il avait marqué avec Nice à l'âge de seize ans, quatre mois et un jour. « La plupart des clubs me voyaient comme une star potentielle, ça m'a un peu desservi, avoue-t-il avec le recul (à RMC Sport). Ça m'a un peu desservi, je ne connaissais pas bien le football, j'étais tout jeune et pas tout à fait prêt. On m'en a trop demandé, on attendait trop de moi et on ne m'a pas laissé le temps. »La lucidité dans le discours s'accompagne d'une autre dans son parcours. Pas beaucoup plus mûr à Nice qu'à Saint-Etienne, il avait déjà réussi un joli prêt à Brest, en Ligue 2, lors de la saison 2016-2017 (onze buts). Il a alors tenté l'aventure en Championship, la deuxième division anglaise, du côté de Brentford : douze buts la première saison, 25 la deuxième, et voilà que le Franco-Argentin (sa mère est argentine) continue de marquer en Premier League, à Brighton.Dès son arrivée, le projet était limpide pour lui : « J'aime beaucoup la façon dont Graham Potter fait jouer ses équipes, confiait-il ainsi à L'Equipe. Avec Brentford, j'ai joué trois fois contre Swansea la saison dernière - on a d'ailleurs perdu trois fois -, et j'avais vraiment apprécié leur jeu. Je l'ai rencontré il y a quelques semaines, il m'a parlé de son projet, de la façon dont il comptait m'utiliser. Après cette discussion, c'était très clair dans mon esprit : je voulais aller à Brighton. Et puis je retrouve la mer, alors pour un Niçois, ça compte (sourire). »Dans cette petite pépite balnéaire méconnue de la côte sud-est de l'Angleterre, Maupay a inscrit six buts en seize matchs, s'imposant en tant que titulaire avec des débuts de feu (voir plus bas). Auteur du but de la victoire à Arsenal il y a 10 jours, il a encore marqué dans la foulée contre Wolverhampton (2-2), un but surprenant à l'entrée de la surface qui prouve l'étendue de sa confiance. Son coach est plus que ravi du retour sur investissement (en conférence de presse) : « Il a tellement faim d'apprendre... Il n'abandonne jamais, c'est sa personnalité et son caractère. Personne ne peut dire ce qu'il lui arrivera dans le futur, mais il a la qualité pour être un vrai top joueur en Premier League. Il en est à six buts dans une équipe qui traverse une période de transition, il est fantastique. » Mieux vaut un peu plus tard que jamais.