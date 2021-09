Maroc : Coach Vahid fracasse Ziyech

L'absence d'Hakim Ziyech pour les deux premières journées des éliminatoires du Mondial 2022, jeudi face au Soudan et lundi à la Guinée, n'est pas due aux restrictions imposées par la Premier League. Le milieu de terrain offensif de Chelsea a en réalité été écarté par le sélectionneur du Maroc. Vahid Halilhodzic a été on ne peut plus clair ce mercredi devant la presse. « Son comportement lors des deux derniers rassemblements, surtout le dernier, ne correspond pas à celui d’un joueur de l’équipe nationale qui doit être porteur de choses positives, comme leader. Il est arrivé en retard et, après, il a même refusé de travailler, a dénoncé le technicien franco-bosnien. Ça ne sert à rien de discuter ensuite, pour l’entraîneur, la réponse elle est là. L’équipe nationale est au-dessus de tout, personne ne peut la prendre en otage. »

« Tant que Vahid sera là... »

Et l'ancien entraîneur du PSG de préciser ses griefs. « Pour la première fois dans ma carrière d’entraîneur, j’ai vu un comportement qui me déçoit. Un joueur qui refuse de jouer un match, amical certes, sous prétexte qu’il est blessé. Le staff médical a passé plusieurs examens et a dit qu’il peut jouer, a ajouté l'intransigeant coach. Pour moi, ce type de comportement est inacceptable en équipe nationale. On ne peut pas tricher avec l’équipe nationale. Tu es là à 100% ou tu n’y es pas », a-t-il poursuivi avant de conclure par une formule sans appel. « C’est le message pour tout le monde tant que Vahid sera là. Jusqu’au dernier jour. Je peux partir demain, mais je veux partir la tête haute. » Les oreilles d'Hakim Ziyech ont assurément dû siffler...