Depuis son arrivée sur le banc de Manchester United en décembre 2018, Ole Gunnar Solskjaer a senti le vent du boulet à plusieurs reprises. Critiqué par les uns, tandis que les autres réclamaient du temps pour le Norvégien, ce dernier a fini par prendre ses marques et se retrouve aujourd'hui deuxième du classement de Premier League. De quoi lui ouvrir les portes d'une prolongation.



Sous contrat jusqu'en juin 2022, l'entraîneur des Red Devils s'apprête ainsi à recevoir une proposition de prolongation, avec une hausse conséquente de son salaire annuel. Selon le Daily Mirror, "Baby Face" passerait ainsi de ses 8M€ actuels, à 10M€ par an. Une information qui devrait rapidement être confirmée, d'autant que le propriétaire de United a redit récemment sa satisfaction du travail de Solskjaer.

Satisfaction du patron

Un peu plus tôt ce mois-ci, Ed Woodward avait ainsi indiqué : "Les progrès effectués par Ole et les joueurs cette saison sont évidents et cela renforce notre optimisme pour le futur, sur et en dehors du terrain". En attendant cette éventuelle prolongation revalorisée, Ole Gunnar Solskjaer devra poursuivre sur sa lancée avec Manchester United, qui reçoit West Ham ce dimanche (20h15, 28e journée de Premier League).