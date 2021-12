Manchester United : Varane défendu par Rangnick

Un problème d'équipe aux yeux de Rangnick



🗣 Ralf has called on his Reds to take a collective responsibility for defending from the front 🚫#MUFC | #MUNBUR

United n'a concédé que deux buts, pouvant notamment compter sur un David De Gea auteur d'arrêts décisifs. Trois joueurs seront absents face à Burnley : Vi ctor Lindelof (Covid-19), Paul Pogba (blessé) et Bruno Fernandes (suspendu).

Lundi, Manchester United a été accroché sur la pelouse de Newcastle lors de la 19ème journée de Premier League (1-1). Constamment sur un fil rouge devant les attaques des Magpies, la défense des Red Devils n'a pas affiché de grandes garanties. Sur l'ouverture du score, œuvre d'Allan Saint-Maximin (7ème), une perte de balle de Raphaël Varane plein axe a engendré un déséquilibre et le but concédé par United.Selon l'entraîneur intérimaire des Red Devils, le problème est plus général qu'autre chose. "Raphaël n’a pas joué lors des cinq ou six dernières semaines, et même avant le match de Tottenham, il était blessé. Oui, il a fait une erreur avant le premier but qu’on a encaissé. Mais à part ça, je pense qu’il était ok. Je ne dirais pas qu’il a été exceptionnel, et ça vaut aussi pour Harry mais ils ont été ok. Notre problème a été que nous avons permis trop de phases de transition etLors des quatre premiers matchs du technicien allemand à sa tête,