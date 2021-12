Manchester United : Varane bientôt de retour

Recruté cet été par Manchester United, Raphaël Varane fait indéniablement partie des titulaires indiscutables de sa nouvelle équipe. En revanche, le défenseur tricolore peine à enchaîner les matchs, régulièrement victime de petits pépins physiques. Touché à l'aine lors de la finale de la Ligue des Nations remportée par la France contre l'Espagne le 12 octobre dernier, l'ancien Madrilène avait déjà manqué trois semaines de compétition. Il n'a pu prendre part qu'à deux rencontres avant de rechuter. En Ligue des champions face à l'Atalanta Bergame le 2 novembre, le nouveau Red Devil s'est blessé aux ischio-jambiers. Une blessure censée le tenir éloigné des pelouses environ cinq semaines.



A l'approche du délai annoncé, Raphaël Varane semble avoir bien soigné sa blessure. A la veille du choc de la 14eme journée de Premier League entre Manchester United et Arsenal à Old Trafford, son entraîneur Michael Carrick s'est exprimé à ce sujet. "Il a repris la course. Sa rééducation se passe très bien" a affirmé son coach par intérim. Celui-ci dirigera à nouveau Cristiano Ronaldo et consorts ce jeudi en raison du report de l'arrivée du nouvel entraîneur, Ralf Rangnick, dont le permis de travail n'a toujours pas été délivré. Devant les médias, Michael Carrick s'est toutefois montré ferme en annonçant que le retour du champion du monde 2018 ne s'effectuerait ni contre Arsenal, ni devant Crystal Palace ce dimanche.



Un retour mercredi en Ligue des champions à l'occasion de la réception des Young Boys de Berne ? C'est tout à fait plausible. Manchester United est déjà qualifié et certain de boucler en tête la phase de poules de la C1 avant la dernière journée. Un bon galop d'essai en vue d'une reprise, sans se mettre trop de pression. En revanche le retour de blessure de son compatriote Paul Pogba n'est pas à l'ordre du jour. Blessé au quadriceps de la cuisse droite, "La Pioche" devrait de son côté demeurer sur la touche au moins jusqu'en janvier 2022.