Longtemps en difficulté à Manchester United, Paul Pogba parvient depuis quelque temps à enchainer les prestations séduisantes. Il est parmi les artisans de la belle campagne réalisée par les Red Devils et qui leur permet de croire encore au titre de champion. Mais, il lui en faut bien plus pour définitivement faire taire les sceptiques. Ceux qui pensent qu’il n’a jamais vraiment été à la hauteur des attentes du côté d’Old Trafford.

« On est en droit d’attendre plus de Pogba »

Un certain Mikaël Silvestre fait partie de cette catégorie d’observateurs. L’ancien défenseur français des Red Devils estime que son compatriote n’a pas été en mesure de jouer à son vrai niveau depuis qu’il est revenu au club en 2016. « Je pense que Paul Pogba pourrait jouer pour n'importe quelle équipe du monde. Il a des qualités de classe mondiale même s'il n'a pas eu de carrière de classe mondiale à United, a-t-il confié dans un entretien à GentingBet. C'est pourquoi tous les anciens joueurs, comme moi, les fans et tout le monde, exigent toujours plus de lui. Il s’est bien comporté ces deux derniers mois, revenant en pleine forme et marquant des buts importants. Il a maintenant confirmé sa place dans le onze de départ, ce qui est génial ».



L’ex-international tricolore attend plus de Pogba et il en est de même en ce qui concerne Anthony Martial. Pour lui, l’ancien Monégasque détient la clé du rebond mais il ne revient qu’à lui d’inverser cette mauvaise dynamique. « Martial peut faire mieux, mais cela dépend de lui. Il a eu différents managers, ce qui a rendu les choses plus difficiles et il est venu à United quand il était jeune. Il doit reconnaître que lors de certains matches qu'il ne joue pas aussi bien qu'il le devrait et il le sait. La question est: peut-il trouver la bonne réponse? ».