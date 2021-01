À 33 ans, Cavani impressionne. Arrivé gratuitement l'été dernier à Manchester United, le meilleur buteur de l'histoire du PSG pourrait bien tirer les Mancuniens vers le haut, à l'instar de certains anciens vétérans venus filer un coup de pouce aux Red Devils. Ancien attaquant émérite de United, Dwight Yorke estime que l'Uruguayen est l'homme idéal pour le job. Le vainqueur du triplé en 1999 a confié à Sky Sports tout le bien qu'il pense du Matador : "Vous pouvez voir ce qu'il a apporté. Souvent, lorsque vous faites appel à une grande personnalité comme Cavani, les jeunes en prennent de la graine. Nous avons déjà vu cela avec Zlatan et nous avons vu Van Persie entrer et faire un travail et Larsson aussi dans cette catégorie. Vous pouvez voir que Cavani fait la même chose", a-t-il lâché.

"Cavani ? Ses mouvements sont exceptionnels"

«Ce que j'aime chez Cavani, c'est qu'il est totalement différent du reste des joueurs, a ajouté Yorke. Ses mouvements sont exceptionnels et c'est un combattant chevronné. Bien qu’il n’ait pas joué dans notre championnat, cela ne l’a pas découragé et il veut prouver qu’il peut jouer à ce niveau même à ce stade [de sa carrière]. Quand vous avez cette combinaison et ce type de joueur, vous allez toujours amener les plus jeunes joueurs derrière vous et c'est qui semble se passer. C'était un coup de maître d'Ole de l'avoir fait signer", a ajouté l'ancien fer de lance de l'attaque de MU.