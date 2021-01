Manchester United a un match en retard à jouer en Premier League mardi prochain sur le terrain de Burnley. S’ils le remportent cette rencontre, les Red Devils s’installeront en tête du classement, avec une avance de trois points sur leur vieux rival de Liverpool qu’ils affronteront en fin de semaine à Anfield. En tant que leaders, les Mancuniens pourraient se permettre tous les rêves, comme celui d’aller conquérir leur premier titre de champion depuis 2013. Mais ont-ils vraiment les moyens pour aller chercher le Graal cette année ?

Une équipe de MU trop tendre ?

La question a été posée à Dimitri Berbatov, l’ancien buteur de l’équipe, et pour ce dernier Manchester United n’est pas armé pour régner sur l’Angleterre. Le Bulgare ne remet pas en question les qualités techniques des joueurs qui composent cette formation mais plutôt leur mental. Dans sa chronique pour le site BetFair, il a noté : « Comme José Mourinho l’a dit ; vous devez être des bâtards pour remporter des titres et je n’en vois pas assez dans cette équipe ». Les Pogba, Fernandes et Maguire seraient donc trop gentils en comparaison avec Keane, Cantona et Rooney, les tauliers d’antan de MU. Une opinion qui peut prêter à débat, mais qui se respecte.