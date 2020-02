Le cas de Paul Pogba ne cesse de faire parler du côté de Manchester United et en Italie. Le champion du monde 2018 n'a plus porté le maillot des Red Devils depuis le 26 décembre dernier et une rencontre face à Newcastle en Premier League et ne compte que 6 apparitions en faveur de son club depuis l'entame de l'exercice 2019-2020. Il est à noter qu'il a été opéré à la cheville et, à quelques mois de l'Euro 2020, n'offre pas des pleines garanties sur son état physique.

Solskjaer voit un défi pour Pogba

Son entraîneur, Ole Gunnar Solskjaer, a évoqué son cas avant la rencontre entre Chelsea et Manchester United, ce lundi soir en Premier League. "Paul est un footballeur et il veut jouer au football. Il sait qu’il doit travailler dur maintenant pour revenir à son meilleur niveau. Il est absent depuis si longtemps maintenant, c’est aussi un défi pour lui de se remettre en forme ", a-t-il indiqué en conférence de presse, ne se privant pas de glisser un tacle à l'agent du joueur tricolore. "Je n’ai pas parlé à Mino, c’est sûr. Je ne me suis pas assis et j’ai dit à Paul de dire à son agent quoi dire, mais Paul est notre joueur et non celui de Mino." En effet, l'italien a ouvert la porte à un retour de Pogba en direction, notamment de la Juventus Turin, il y a quelques jours.