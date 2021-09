Manchester United : Ronaldo s'est entraîné

Dans ce qui devait être une occasion émouvante pour notre numéro 7, il est arrivé à la base où il a perfectionné ses talents de classe mondiale mardi matin", explique Manchester United dans un message posté sur le site officiel des Red Devils. "La spectaculaire recrue en provenance de la Juventus a rejoint la session avec ses collègues et n'a pas perdu de temps pour se familiariser avec le groupe", précise l'actuel troisième de Premier League.

Des débuts dès samedi à Old Trafford ?

Cristiano Ronaldo a effectué son grand retour à Carrington, le centre d'entraînement de Manchester United, ce mardi matin. Celui qui s'est engagé pour deux saisons (plus une en option) avec le légendaire club anglais avait pour rappel évolué entre 2003 et 2009 sous le maillot de United. Le Portugais a pu retrouver son nouvel entraîneur et ancien coéquipier, Ole Gunnar Solskjaer. "Devenu le meilleur buteur de l'histoire en sélection grâce à son doublé face à l'Irlande avec le Portugal (2-1), Ronaldo a dépassé l'Iranien Ali Daei mercredi dernier, en inscrivant ses 110e et 111e réalisations sous le maillot de son pays. Suspendu pour le dernier match du Portugal face à l’Azerbaïdjan, ce mardi, il avait été autorisé à retourner en Angleterre par sa sélection. Ronaldo pourrait être intégré dans le groupe de Manchester United à l'occasion de la 4ème journée de Premier League, et la réception de Newcastle, samedi à Old Trafford (16 heures).. Un tournoi que le natif de Funchal connaît plutôt bien pour l'avoir remporté à 5 reprises, et en être le meilleur buteur de l'histoire (134 réalisations).