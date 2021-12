Manchester United : Rangnick très satisfait de la performance contre Burnley

"Nous étions probablement dans la formation la plus offensive possible"

Manchester United s'est imposé jeudi soir face à Burnley dans un match relativement maîtrisé de la part des Red Devils (3-1). Grâce à des réalisations de Scott Mc Tominay, Jadon Sancho et l’inévitable Cristiano Ronaldo, la formation entraînée par Ralf Rangnick est remontée à la sixième place du classement de Premier League, parvenant à passer devant Tottenham.. Après le premier but, nous avions le contrôle du jeu en première mi-temps mais nous avons ensuite concédé un but. Donc chaque fois que le ballon était dans notre moitié de terrain, il y avait encore de la place pour de l'amélioration, mais je suis d'accord pour dire que c'était, jusqu'à présent, la meilleure performance. Nous étions probablement dans la formation la plus offensive possible aujourd'hui (jeudi, ndlr) il est donc important, si vous jouez avec une telle formation offensive, que les joueurs travaillent ensemble en défense et aient une éthique de travail sur le plan défensif. Et c'était le cas de Cristiano Ronaldo et Edinson Cavani", a salué le technicien.Manchester United aura l'occasion de confirmer cette bonne prestation dès le 3 janvier, avec une nouvelle réception, celle de Wolverhampton à Old Trafford (18h30).