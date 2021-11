Ralf Rangnick, le nouveau manager intérimaire de Manchester United, a identifié quelques cibles importantes pour la fenêtre de transfert de janvier, dont Amadou Haidara, le milieu de terrain du RB Leipzig. Rangnick a lui-même signé l'international malien pour le club allemand en 2019, il sait donc de quoi il s'agit et il pense qu'il pourrait être la clé pour changer le style de jeu des Red Devils et façonner l'équipe à son image.

Manchester United vise Haidara

Haidara, qui a fait 100 apparitions pour Leipzig depuis janvier 2019, est un milieu de terrain dynamique qui aiderait Rangnick à imposer son style de pressing à l'équipe de Manchester United. Il est un travailleur infatigable au milieu du pré, jouant souvent dans un rôle défensif ou box-to-box, bien qu'il puisse créer des occasions et marquer quelques buts, comme il l'a fait la saison dernière contre Manchester United en Ligue des Champions.