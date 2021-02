Manchester United : Pogba absent plusieurs semaines

Manchester United va devoir, de nouveau, faire sans Paul Pogba, pour ses prochaines oppositions. Le milieu de terrain est sorti lors du match nul 3-3 contre Everton et a dû être remplacé par Fred lors de la 39ème minute de la rencontre. Pogba semblait savoir qu'il devrait possiblement composer avec une absence importante, alors qu'il rejoignait le tunnel d'Old Trafford en boitant et il est désormais fixé.

"Nous ne prendrons aucun risque"

Au micro de la chaîne officielle du club mancunien, Ole Gunnar Solskjaer, a apporté des précisions : " C'est une blessure qui prendra quelques semaines à guérir. Il vient juste de commencer sa convalescence, en collaboration avec le personnel médical et nous le récupérerons dès que possible et en toute sécurité. Bien sûr, Paul a été très important pour nous et nous ne prendrons aucun risque. Donc ce sera q uelques semaines, définitivement. Vous ne voulez jamais être blessé et, surtout, maintenant que Paul trouvait vraiment sa forme et appréciait son football. Pour nous, nous devons juste prendre autant de points et de victoires que possible, lorsque vous perdez des joueurs. Nous avons été en très bonne santé et forts pendant une longue période, nous ne pouvons donc pas trop gémir", a-t-il expliqué.







L'absence de Pogba pourrait être préjudiciable tant il a su démontrer, au cours des derniers mois, une grande régularité dans ses prestations. Toutefois, les alternatives ne manquent pas à Solskjaer afin de composer son milieu de terrain avec les présences de Nemanja Matic, Scott McTominay et Fred, sans oublier également, dans un rôle plus créatif, Donny van de Beek. Mardi en FA Cup, c'est contre West Ham que Manchester United sera opposé (20h30).