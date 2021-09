Le renouveau de Manchester United semble en bonne voie. Actuel troisième de Premier League, le club mancunien n'a pour l'heure pas connu le moindre revers et reste sur quatre victoires et un nul. Si le recrutement de Cristiano Ronaldo n'est pas pour rien dans le bon début de saison des hommes d'Ole Gunnar Solskjaer, les choses semblent toutes aller dans le bon sens pour les Red Devils. En témoigne le retour imminent de Phil Jones.



Même s'il n'a pas toujours été un titulaire en puissance, le solide défenseur international anglais ne sera pas de trop pour venir renforcer son équipe. Absent des terrains depuis dix-neuf mois, Jones avait dû être opéré d'un genou avant d'en passer par une longue période de remise en forme et de rééducation. En conférence de presse, son entraîneur a donc confirmé son retour.



S'il sera dans le groupe mancunien appelé par Solskjaer ce mercredi pour la réception de West Ham, dans le cadre des 16e de finale de la League Cup, rien ne dit en revanche s'il foulera la pelouse.