Manchester United : Patrice Evra tacle Bruno Fernandes

Une honte. Ce week-end, Manchester United a sombré dans les plus grandes largeurs face à Liverpool (7-0). Une défaite cuisante qui fait les choux gras de la presse anglaise. A l’occasion de l’émission Five de Rio Ferdinand, Patrice Evra a violemment tancé l’attitude du capitaine mancunien Bruno Fernandes.

"Il ne joueraient pas à mon époque"

"J'adore Bruno en tant que joueur, mais ce n'est pas le premier match où le langage corporel est comme ça. Il doit s'en débarrasser. Paul Pogba était comme ça à la Juventus, et Massimiliano Allegri l'a mis sur le banc à cause de ça. Quand Nani ne donnait pas le ballon à Wayne Rooney, il avait l'habitude de crier, et c'est à ce moment-là que les fans commencent à détester Nani. Pour moi, quand je vois ce langage corporel en tant que manager, ils ne joueraient pas à mon époque. Peu importe s'ils sont bons parce que c'est irrespectueux", affirme l'ex-international français.