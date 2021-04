Au bout de dix ans de bons et loyaux services, David De Gea est parti pour quitter Manchester United au terme de la saison en cours. Le gardien espagnol n’a plus les faveurs d’Ole Gunnar Solskjaer, le coach de l’équipe, et cela fait bien longtemps que les supporters de l’équipe lui ont tourné le dos. Les Red Devils n’ont pas attendu l’été pour lui trouver un successeur. Leur dévolu se serait porté sur Jan Oblak.

Oblak prêt à rallier Old Trafford

Selon le site britannique 90min, le portier slovène émerge comme la priorité du board mancunien. Il fait partie des meilleurs à son poste au monde et serait, lui aussi, favorable à un transfert. A l’Atlético Madrid depuis sept ans, il se voit tenter une nouvelle expérience, dans un autre championnat. Reste à savoir ce qu’en pensent ses décideurs madrilènes. Il n’est pas certain qu’ils acceptent de laisser filer leur brillant numéro un.