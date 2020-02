Manchester United n’y arrive toujours pas / Premier League (J25)

Manchester United continue d’accumuler les faux-pas en Premier League. Ce samedi, malgré l’avantage du terrain et aussi le renfort de Bruno Fernandes, les Red Devils ont aligné un troisième match sans victoire et sans but marqué. C’était face à Wolverhampton, leur poursuivant au classement (7e) et qui les a accrochés pour la troisième fois en quatre matchs cette saison. Avec cette énième contre-performance, les Mancuniens compromettent sérieusement leurs chances de finir dans le Top 4 du classement.

Manchester a raté le coche aux avant-postes

Toujours aussi peu inspirés offensivement, les hommes de Solskjaer n’ont pas réussi à trouver la faille pour s’assurer les points mis en jeu. Ils auraient pu le faire avant la pause si Bruno Fernandes avait converti sa première occasion à Old Trafford (34eme). Le Portugais n’a pas été plus heureux au retour des vestiaires, avec un essai vendangé (58eme), tandis que Andreas Pereira (72eme) et surtout Diego Dalot (94eme) ont manqué de grosses opportunités vers la fin. Les Wolves ont donc su résister, mais ils n’ont pas fait que cela. Eux aussi auraient pu l’emporter avec une tentative à bout portant de Raul Jimenez (70eme), sortie par De Gea. Les visiteurs pouvaient aussi se sentir lésés, avec deux actions litigieuses dans la surface adverse et sur lesquelles l’arbitre du match a choisi de fermer les yeux.