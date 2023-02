Manchester United : les Red Devils sur le point d'être rachetés ?

Manchester United vers un rachat par des ... investisseurs qataris ? Il se pourrait effectivement que cela soit le cas d'ici les prochains mois. Car d'après des informations du Daily Mail, des investisseurs qataris devraient prochainement formuler une offre pour s’offrir Manchester United. Aujourd'hui propriété de la famille Glazer, ces derniers recherchent près de sept milliards d’euros. À l'instar du Paris Saint-Germain, sous pavillon qatari depuis 2011 et le rachat de QSI, Manchester United pourrait donc passer dans une autre dimension.

Vers un rachat de Manchester United ?

La famille Glazer est propriétaire depuis 2005 des Red Devils mais cela pourrait connaître un épilogue dans les prochains mois. Car les Glazer ont lancé un appel de fonds, eux qui recherchent 6,7 milliards d'euros précisément. Cependant, il pourrait y avoir une difficulté au rachat de Manchester United par les Qataris étant donné qu'une règle stipule que deux clubs participant à la même compétition (en Coupe d’Europe) soient sous le contrôle de mêmes actionnaires. De ce fait, l'offre de rachat pour United pourrait venir d’investisseurs qatariens individuels, souhaitant devenir majoritaires.

"Il y a des fonds importants disponibles. Ces gens sont sérieux. Ils veulent s'assurer que United est là où il devrait être et sont convaincus que leur offre sera la plus solide. Ils veulent renforcer l'équipe pour les remettre au sommet, mais ils veulent aussi que ce soit pour le bien de la communauté. Ils veulent aussi s'appuyer sur le succès de la Coupe du monde. Ils reconnaissent que Manchester United est le plus grand club de football du monde, les joyaux de la couronne, et il y a une détermination inébranlable à l'acheter et à l'amener là où il devrait être", aurait confié une source au Daily Mail concernant ce dossier de rachat. Manchester United pourrait donc bientôt passer dans une autre dimension, alors que les Qataris auraient le souhait que ce rachat soit bouclé rapidement.