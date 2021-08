Paul Pogba a longtemps été annoncé sur le départ à Manchester United. Un transfert au PSG avait même été évoqué pour La Pioche. Mais ça, c’était avant. Désormais, l’intéressé est pleinement concentré sur ses devoirs avec Manchester United. Il ne pense à rien d’autre que de réaliser une belle campagne avec les Red Devils.

Pogba a faim de titres

Dans un entretien accordé à MUTV avant le troisième match du championnat contre Wolverhampton, l’international tricolore a confié : « A la fin, on veut toujours gagner quelque chose, donc tous mes gestes décisifs ne signifient rien sans un trophée. Je suis concentré là-dessus ; Je me concentre sur le fait de donner le meilleur de moi-même sur le terrain et j'espère pouvoir en obtenir beaucoup plus ». Pogba n’a, pour rappel, plus conquis le moindre titre avec MU depuis 2018 et le sacre en Ligue Europa.



Le Français a réalisé un début de saison en fanfare en PL avec déjà quatre passes décisives réalisées. Un bilan qui le réjouit, mais il est déjà tourné vers la suite : « Quelle passe compte le plus pour moi ? La prochaine. Toujours. C'est vrai que ça a été très agréable de délivrer ces passes décisives, mais ensuite on veut finir meilleur passeur du championnat ».