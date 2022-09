Roy Keane s'est offusqué du fait que Matic ait déclaré son amour à la fois pour United et Chelsea avant son départ d'Old Trafford l'été dernier. "Où sont les normes au club ? Où est l'envie de continuer, de continuer jusqu'à la fin ?", avait déclaré la légende des Red Devils en avril. Les joueurs, Matic qui parle de "je pars, j'ai passé de bons moments." Manchester United sera toujours dans mon cœur, oh et Chelsea aussi, d'ailleurs, oh et Benfica, ne les oubliez pas. Ils ne peuvent pas tous être dans votre cœur."

Matic répond à Keane

S'adressant au Times, Matic a publié une réponse directe à Keane, insistant sur le fait que sa personnalité colérique ne serait pas tolérée dans le jeu moderne : "J'ai du respect pour ce qu'il a fait mais il doit comprendre que le football a changé. Si je jouais pour Chelsea, je ne peux pas dire que je les déteste. Je ne peux pas être en colère quand je parle à la presse après le match."



Le milieu de terrain, qui joue désormais pour l'AS Rome a ajouté : "La façon dont il s'est comporté sur le terrain, à 70 %, c'est un carton rouge aujourd'hui. Vous ne pouvez pas donner un coup de poing quand toutes les caméras du monde sont là. Le vrai héros sort dans la rue pour dire quelque chose, mais il a toujours été très gentil avec moi, donc ce qu'il dit en public, pour être honnête, je m'en fiche un peu. Je sais ce que j'ai fait dans ma carrière et je suis très heureux."