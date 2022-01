Manchester United ne connait pas que des défaillances sur le terrain. Auteur d'un nul concédé à Aston Villa samedi (2-2), le club mancunien doit aussi faire avec quelques tensions et incompréhensions en son sein, comme ce nouveau couac impliquant Anthony Martial. Après que son entraîneur a affirmé qu'il ne voulait pas faire partie du groupe pour affronter les Villans, l'attaquant tricolore a tenu à apporter sa version des faits.



Et forcément, celle-ci va à l'encontre des propos tenus par Ralf Rangnick. Quand ce dernier a indiqué en conférence de presse : "Il (Anthony Martial) aurait été dans le groupe, mais il ne voulait pas. C'est pour cela qu'il n'a pas fait le déplacement avec nous.", Anthony Martial a posté un message sur les réseaux sociaux pour contredire son coach : "Je ne refuserai jamais de jouer un match pour Man United. Je suis ici depuis sept ans, je n'ai jamais manqué de respect au club et aux fans et ne le ferai jamais."

Martial veut jouer

Une déclaration qui ne devrait donc pas apaiser les choses en interne. Depuis plusieurs semaines, Anthony Martial se cherche un club pour retrouver du temps de jeu. Malgré un intérêt certain du Séville FC, la situation du Français n'a pas évolué et l'agacement commence à se faire sentir.