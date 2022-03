Près de six ans après son retour à Manchester United, Paul Pogba vit une saison compliquée chez les Red Devils. Décevants les Mancuniens vont vivre une saison vide sans le moindre titre, et ne sont même pas sûrs de participer à la prochaine Ligue des champions. L'ambiance n'est pas bonne et ne pousse pas vraiment l'international tricolore à vouloir prolonger.

Paul Pogba s'en est ouvert dimanche au micro de Téléfoot. Présent à Clairefontaine avec l'équipe de France, le milieu de terrain a fait le point sur sa saison. "C'est difficile de juger cette saison parce qu'il y a eu beaucoup d'évènements. Elle n'est pas finie, mais presque. Donc elle est neutre. Il y a de la frustration."

"Je veux gagner des titres"

Et de gros regrets pour la Pioche qui aimerait à nouveau pouvoir garnir son armoire à trophées. "Je veux gagner des titres et cette année, on n'en a pas gagné. C'est ça qui est triste." Quant à savoir où il évoluera la saison prochaine, le mystère demeure. "Je peux décider demain, comme je peux décider durant le mercato. Ce n'est pas décidé. Il n'y a rien de fait." Entre une prolongation à United, ou un départ pour une nouvelle destination, Paul Pogba a le choix.