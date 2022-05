Manchester United : Et si Mata restait ?

Le contrat du milieu de terrain expire le 30 juin et il est prévu qu'il quitte United à la fin de la saison. Bien que l'on s'attende à ce qu'il parte sur un transfert gratuit aux côtés de Paul Pogba, Edinson Cavani, Nemanja Matic et Jesse Lingard, le joueur de 34 ans refuse d'exclure un nouveau mandat. L'Espagnol a déclaré à The Athletic qu'il avait une "conversation en cours" avec le futur boss Erik Ten Hag et qu'il prendrait une décision sur son avenir à la suite de ces discussions.

Mata touché par une tragédie

"Je verrai quand nous parlerons comment nous nous sentons, quelles sont ses idées, après cela, une décision sera prise", a-t-il révélé. Mata a signé l'été dernier une prolongation de contrat d'un an avec un salaire très réduit pour rester au club et a révélé qu'il avait pris cette décision pour plusieurs raisons. "Premièrement parce que j'aime le club, deuxièmement parce que j'espérais pouvoir donner beaucoup plus sur le terrain que ce que j'ai fini par faire, et troisièmement parce que la saison dernière a été horrible pour moi, pour de nombreuses raisons, en particulier à cause du décès de ma mère. Ce n'était pas une saison facile du tout avec la pandémie et cette tragédie personnelle. Je ne voulais pas terminer ma carrière à Manchester United de cette façon, sans les fans dans le stade, avec tout ce que j'ai vécu ces derniers mois", a déclaré Mata.