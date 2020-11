Edinson Cavani explose à Manchester United. L'ancien Parisien, qui va d'ailleurs bientôt retrouver le PSG en Ligue des Champions, a signé une prestation de haut vol contre Southampton dimanche, en Premier League. Arrivé sur le pré à la pause, alors que les Red Devils étaient menés 2-0, El Matador a changé le destin de la rencontre, lui qui a offert une passe décisive à Bruno Fernandes avant d'inscrire un doublé, permettant ainsi aux Red Devils de s'imposer 3-2. De quoi forcément mettre l'ancien Napolitain sous le coup des projecteurs. Surtout sachant la polémique qui allait suivre... En effet, Cavani a reposté en story Instagram un message de félicitations d'un ami. Jusqu'ici, rien de bien répréhensible. Sauf que l’Uruguayen y ajouté un petit message de son cru qui a fait grand bruit, poussant même la FA anglaise à ouvrir une enquête : "Gracias negrito" que l'on pourrait traduire par "Merci petit noir".



Face au tollé soulevé par cette phrase, Cavani a pris les devants, s'expliquant sur sa sortie et demandant pardon : "Le message que j'ai posté dimanche après le match se voulait être une réponse affectueuse à un ami, le remerciant pour ses félicitations d'après match. La dernière chose que je voulais faire, c'était blesser qui que ce soit. Je suis totalement opposé au racisme et j'ai supprimé le message dès qu'il m'a été expliqué qu'il pouvait être interprété différemment. Je tiens à m'en excuser sincèrement", a indiqué l'ancien buteur du PSG. Son club de Manchester United s'est également invité dans la discussion sur son site officiel : "Il est clair pour nous qu'il n'y avait absolument aucune intention malveillante derrière le message d'Edinson et il l'a supprimé dès qu'il a été informé qu'il pouvait être mal interprété. Edinson a présenté des excuses pour toute infraction involontaire causée. Manchester United et tous nos joueurs sont pleinement engagés dans la lutte contre le racisme."