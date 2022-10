Recrutera ? Recrutera pas ? L'entraîneur de Manchester United, Erik ten Hag, a été interrogé sur le marché hivernal lors de la conférence de presse avant le match de Ligue Europa de son équipe prévu ce jeudi.

Ten Hag pense à janvier

Et le coach des Red Devils a répondu : "En ce moment, comme la semaine dernière, nous nous concentrons sur les matchs. En arrière-plan, nous poursuivons toujours un processus, en travaillant sur l'équipe, donc nous voulons avoir une culture sportive de haut niveau et vous voyez et examinez comment vous pouvez vous améliorer et c'est ce que nous ferons. Il est clair que maintenant, nous devons développer le jeu offensif. Ce sont vraiment de petits détails sur lesquels nous devons travailler."



Incapable de se mêler au combat pour les premières places en championnat depuis plusieurs années et relégué à jouer les premiers rôles en Ligue Europa, Manchester United a perdu de sa superbe. La faute, notamment, à un recrutement jugé au mieux moyen ces dernières années. Reste à savoir si cela va s'améliorer prochainement. Début de réponse en janvier.