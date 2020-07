Manchester United : De Gea soutenu par une légende du club

David De Gea, le dernier rempart de Manchester United, est actuellement conforté à d’acides critiques en Angleterre en raison de ses multiples erreurs sur la ligne. Des bévues qui commencent à trop se répéter et qui font dire à certains consultants outre-Manche qu’il n’est pas taillé pour ce club. Les temps sont donc durs pour l’ex-portier de l’Atlético Madrid. Mais, en cette période délicate, il peut au moins compter sur le soutien de ses coéquipiers et aussi de quelques anciens. Un certain Peter Schmeichel est monté au créneau pour le défendre.

« De Gea a maintenu MU à flot pendant des années »

Schmeichel connait très bien la responsabilité d’être gardien chez les Red Devils. Il a occupé ce poste pendant huit ans (1991-99). Pour lui, le dernier rempart ibérique connait juste un passage à vide et il ne tardera pas à rebondir et faire taire tous ses détracteurs. "Il a été formidable pour nous, cela ne fait aucun doute, a-t-il rappelé dans un entretien au site de MU. Il a réussi à traverser la période la plus difficile de l'histoire moderne de Manchester United. Ça a été des hauts et des bas et il a été notre meilleur joueur durant. Cela ne fait aucun doute. Quatre années sur cinq étant notre joueur de l'année. Cela en dit beaucoup sur sa propre histoire sur ses performances pour le club."



Le champion d’Europe 1992 n’aime pas qu’on prenne les gardiens pour des cibles lorsque tout va mal. Pour lui, défendre c’est l’affaire de tous et les responsabilités doivent être partagées en cas de but pris. « Il est facile de simplement blâmer le gardien de but, mais je ne le ferai pas. J'essaie de faire valoir que chaque gardien de but doit être protégé et il ne fait aucun doute que la façon dont l'équipe joue maintenant, par opposition à quand une équipe joue plus défensivement, le type d’occasions que vous concédez correspond mieux aux compétences de David », a ajouté le géant scandinave.