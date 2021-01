Manchester United : Cavani suspendu 3 matchs

Manchester United défend Cavani après la sanction

A club statement in response to @ECavaniOfficial's three-match ban.#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) December 31, 2020

Comme il l’a déclaré, Edinson Cavani n’était pas au courant que ses propos auraient pu être mal interprétés et il s’est sincèrement excusé pour le message et auprès de toute personne offensée. Malgré sa conviction sincère qu'il envoyait simplement un merci affectueux en réponse au message de félicitations d'un ami proche, il a choisi de ne pas contester l'accusation, par respect et solidarité avec la FA et la lutte contre le racisme dans le football.

S'il est clair que le contexte et l'intention sont des facteurs clés, nous notons que la Commission de régulation indépendante était tenue d'imposer une suspension minimale de trois matchs. Le club espère que la Commission de régulation indépendante indiquera clairement dans ses motifs écrits qu'Edinson Cavani n'est pas un raciste, et il n'y avait aucune intention raciste en relation avec son message", peut-on notamment lire.

Deuxième de Premier League à seulement trois points du leader, Liverpool, Manchester United - qui compte un match en retard - est dans une belle dynamique et s'est imposé pour son dernier match de l'année 2020, mardi face à Wolverhampton grâce à un but de Marcus Rashford (1-0). Toutefois, pour les trois prochaines rencontres, il faudra composer sans Edinson Cavani qui vient d'être suspendu par la Fédération anglaise de football suite à une story Instagram polémique datant du mois de novembre . Dans un communiqué, la Fédération s'est exprimée :. Dans un communiqué publié sur son site officiel, Manchester United a pris la défense de l'attaquant. "