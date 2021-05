Discret et souriant, Edinson Cavani n'en reste pas moins un footballeur de tempérament. L'Uruguayen n'a pas hésité à faire savoir qu'il ne cautionnait absolument pas le projet de Super Ligue mené par quelques clubs frondeurs en Europe. « Il ne faut pas enlever aux équipes modestes la possibilité de jouer une Ligue des Champions. Aux équipes moyennes de rêver de concurrencer les plus gros, d'avoir leur place parmi les plus grands. Ni aux supporters de ces équipes-là de vivre ça, a tonné le Matador dans le programme 2 de Punta. Quand c'est arrivé, je me suis dit : "ce n'est pas possible. Si ça arrive, qu'est-ce qui nous attend ensuite ?" Je ne partage pas ça, je ne suis pas d'accord. »

Cavani pas fan du VAR

Autre sujet évoqué : le VAR. Une évolution que le buteur uruguayen tient également à fustiger. « Cela enlève du charme et l'essence du football... On te met le VAR, tu ne sais pas pourquoi un arbitre te siffle un penalty, pourquoi on te signale hors-jeu, ni même comment cela fonctionne. Tout ça, c'est difficile. Tu marques et tu dois attendre deux minutes pour célébrer. Pire, tu peux célébrer et on vient te dire que c'est annulé parce que tu as un ongle ou des cheveux hors-jeu ou que, quatorze passes avant que tu ne marques, un de tes partenaires a fait une petite faute qui n'avait pas été vue... » C'est dit.

