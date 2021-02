Manchester United : Cavani n'estime pas la Premier League supérieure à la Ligue 1

Ayant évolué dans quatre championnats jusqu'ici au cours de sa carrière - la Primera Division en Uruguay, la Serie A en Italie, la Ligue 1 en France, ainsi que la Premier League en Angleterre - Edinson Cavani a pu découvrir différentes spécificitées. L'attaquant de Manchester United semble avoir conservé de beaux souvenirs de son passage sous le maillot du PSG, qui aura été long de sept années, de 2013 à 2020. Lors d'un entretien accordé à ESPN Brésil, il n'a pas opté pour une supériorité de la Premier League sur la Ligue 1.

"Je ne vois pas en Angleterre des choses qui sont mieux qu'en France"



"Je pense que l’une des choses que j’ai toujours dites à propos du football, c’est que tous les championnats ont des caractéristiques différentes, et ce n’est pas pour ça qu’une Ligue est inférieure à une autre. N'oublions pas que l'un des derniers finalistes de la Ligue des Champions était une équipe française (le PSG, face au Bayern en août dernier, ndlr). Donc, pour moi, c'est le football, peu importe où vous jouez, contre qui vous jouez. Pour moi, c'est une compétition, avec des caractéristiques différentes", a expliqué le natif de Salto.

Feliz por la victoria y por marcar mi primer gol en este hermoso estadio.

Happy for the win and for scoring my first goal in this wonderful stadium.#MUFC #MUNSOU #PremierLeague pic.twitter.com/dCFxVv5riA

— Edi Cavani Official (@ECavaniOfficial) February 2, 2021





"Je ne vois pas en Angleterre des choses qui sont mieux qu’en France, ou au Portugal. Non, car vous pouvez affronter une équipe du Portugal et perdre. Ensuite, vous pouvez jouer contre une équipe anglaise et gagner. Le football, c'est le football, même si c’est devenu aujourd'hui un très gros business, avec des équipes dépendant de l’argent pour avoir un pouvoir économique, avec le marketing et la visibilité que l'on peut avoir", a développé Cavani. Auteur de 6 buts et 2 passes décisives en Premier League cette saison, Cavani a participé à 17 rencontres en championnat dans cet exercice 2020-2021 et a débuté 8 matchs en tant que titulaire.