Manchester United : Cavani a fait taire les critiques

Beaucoup étaient sceptiques lors de l'arrivée d'Edinson Cavani à Manchester United lors du dernier jour du mercato estival. Il faut dire qu'El Matador avait tout du pigiste de luxe. Après quelques mois de compétition, le buteur vétéran a néanmoins démontré qu'il avait toujours le feu sacré, au point même de retourner ses contempteurs. C'est le cas de Gary Neville. L'ancienne gloire de Manchester United avait estimé que Cavani serait un nouveau Radamel Falcao ou Alexis Sanchez pour les Red Devils et admet désormais que c'est loin d'être le cas.

"Greenwood a besoin de Cavani"

"Tottenham avait une touche à deux minutes de la fin, et Cavani se déplaçait entre les arrières centraux pour empêcher que la remise en jeu ne se fasse rapidement. Il était là où [Mason] Greenwood devait être. Et là je me suis dit que Greenwood a besoin d'une autre année de Cavani à ses côtés", a analysé le consultant pour Sky Sports. "Il a été un vrai modèle pour tout le monde. J'étais un peu circonspect lors de sa venue, à cause de Falcao, Alexis Sanchez, des signatures de façade. Il a été différent. Il s'est vraiment appliqué avec brio et a été d'une grande aide à Manchester United. Il fait les bonnes choses. Les bons mouvements", a ajouté le célèbre consultant.