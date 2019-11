1 - Manchester United had just one shot in the first half against Sheffield United, the fewest they've had in the first half of a Premier League game under Ole Gunnar Solskjaer. Blunt. pic.twitter.com/4aB5gYm5tZ

— OptaJoe (@OptaJoe) November 24, 2019

Mousset auteur de son 4eme but

4 - Lys Mousset now has more goals in 10 Premier League appearances for Sheffield United (4) than he managed in 58 games for Bournemouth (3). Cherished. pic.twitter.com/hWI13j0bwL

— OptaJoe (@OptaJoe) November 24, 2019

Le VAR n’a pas refusé l’égalisation de Sheffield

Manchester United est décidément maudit. Incapables d’enchaîner deux succès en Premier League depuis mars, les Red Devils sont passés tout près de mettre fin à cette série noire dimanche. Mais ils ont concédé l’égalisation dans le temps additionnel sur la pelouse de Sheffield United (3-3). Par conséquent, ils ne décollent toujours pas au classement (9emes), manquant l’occasion de dépasser leur adversaire du soir, promu toujours surprenant, invaincu depuis six matchs, et de réintégrer le Top 5. Les Mancuniens avaient pourtant réussi l’impensable.x. Dans un 3-4-3 bancal au coup d’envoi, avec un Phil Jones qui effectuait ses débuts en Premier League cette saison et le jeune Brandon Williams dans un rôle de piston gauche, MU a sombré.Bousculés dans les duels, dans l’impossibilité d’enchaîner trois passes, étouffés par le pressing tout-terrain des Blades, ils ont logiquement cédé au quart d’heure de jeu.Le gardien espagnol a encore sorti le grand jeu face à David McGoldrick pour éviter le break (24eme), qui est finalement arrivé au retour des vestiaires. A la conclusion d’un contre mené par Fleck, le Français Lys Mousset, à l’origine du premier but en bougeant Jones, a inscrit sa 4eme réalisation de la saison d’un tir intelligemment enroulé (2-0, 52eme).Peu menaçant pour la 2eme défense de Premier League avant cette journée (9 buts encaissés en 12 matchs), en dehors d’une frappe d’Anthony Martial repoussée par Simon Moore (29eme), qui faisait ses débuts dans l’élite, MU paraissait bien mal en point. Mais tout a basculé en 7 minutes à peine. Dans le dur dans son couloir, Williams a d’abord réduit l’écart d’une belle demi-volée (2-1, 72eme).Mais Manchester a de nouveau craqué. Sur une action confuse, Oliver McBurnie a inscrit le premier but de sa carrière en Premier League (3-3, 90eme). Le VAR, après plusieurs minutes de délibération, l’a logiquement accordé, considérant que l’attaquant écossais n’avait pas touché le ballon de la main après son contrôle. MU a eu beau partir à l’abordage par la suite, le mal était fait. Il commence à ronger une équipe qui n’arrive toujours pas à lancer pour de bon sa saison.Manchester City dompte Chelsea malgré un but de N’Golo Kanté / Premier League