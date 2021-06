Manchester City : Une offre démentielle pour Kane ?

Manchester City ne pourra pas compter sur Sergio Agüero, qui a pris la direction du FC Barcelone pour la saison prochaine. Alors le club anglais a visiblement décidé de passer à la vitesse supérieure concernant Harry Kane, qui semble être une priorité dans l'esprit de Pep Guardiola. Le meilleur buteur de Premier League cette saison (23 buts en 35 matchs) possède des désirs de titres sur le plan collectif et un départ des Spurs paraît de plus en plus grand selon divers médias anglais. Ce lundi, selon des informations du Guardian, Manchester City aurait transmis une offre de 100 millions de livres auprès de Tottenham (116 millions d'euros, ndlr).

Manchester City made an official proposal to Tottenham for Harry Kane. £100M guaranteed + availability to include players in the deal.#THFC have NO intention to accept. Harry wants to go, but Levy will try to keep him. ❌