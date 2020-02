Manchester City s'offre Leicester / Premier League (27e journée)

À quelques encablures de défier le Real Madrid en Ligue des champions, des Citizens deuxièmes de Premier League se rendaient au King Power Stadium, pour y affronter le troisième du championnat anglais. Assurément le choc de cette 27e journée, avec seulement 4 points séparant les deux formations. Titularisé par Pep Guardiola, Mahrez testait les réflexes de Schmeichel à la 9e minute. Un Schmeichel encore sollicité au quart d'heure de jeu et qui répondait présent face à Gündogan. Mais rien n'était marqué avant le repos. Un but d'Agüero peu avant la pause ayant été annulé pour hors-jeu.

C'est de Gabriel Jesus, qui venait d'entrer en jeu à la place d'Agüero, que venait la lumière. Et il a fallu attendre, puisque l'ouverture du score du Brésilien intervenait à dix minutes du terme et après consultation du VAR concernant le placement de l'attaquant citizien sur l'action, placement finalement considéré licite. Le tout, sur un décalage de l'intenable Mahrez. 0-1, score final. City consolide sa deuxième place. Dans un championnat toujours dominé en long, en large et en travers par Liverpool, c'est ce que les hommes de Guardiola peuvent espérer de mieux.