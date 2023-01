Manchester City réagit à la décision pour Benjamin Mendy

Ce vendredi, le procès de Benjamin Mendy a rendu son verdict. Le latéral gauche français a vu six de ses sept accusations non retenues. Il a donc été jugé non-coupable pour ces accusations mais aura tout de même un nouveau procès en juin prochain.

En revanche, son contrat avec Manchester City est toujours suspendu et le club ne semble pas encore disposé à reprendre un bon contact avec son joueur. Après le verdict du procès, le club mancunien, champion d'Angleterre en titre, a publié un communiqué.

"Le Manchester City FC prend acte du verdict de la Cour de Chester ce vendredi, dans lequel un jury a déclaré Benjamin Mendy non coupable de sept chefs d'accusation. Le verdict reste en suspens pour deux chefs d'accusation et le procès est maintenant terminé. Étant donné qu'il y a des questions ouvertes liées à cette affaire, le club n'est pas en mesure de commenter davantage pour le moment." De son côté, Pep Guardiola n'a pas eu le droit d'en dire plus en conférence de presse : "Le club a publié un communiqué. Je ne suis pas autorisé à dire autre chose. Considérez le communiqué du club comme ma réaction."