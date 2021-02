Manchester City : Pas de retour imminent pour Aguëro

Les jours doivent être longs du côté de Manchester pour Sergio Agüero (32 ans). En délicatesse avec son corps depuis le début de saison où l'Argentin n'a pu prendre part qu'à 9 matches (pour 2 buts), l'avant-centre des Skyblues n'a toujours pas remis les pieds au centre d'entraînement des Citizens depuis qu'il a été diagnostiqué, dans un premier temps, cas contact au Covid-19. À Noël, plusieurs de ses partenaires dont Gabriel Jesus et Kyle Walker ont été contaminés et l'ancien joueur de l'Atlético Madrid avait décidé de s'isoler. Finalement, Agüero avait été à son tour, infecté par le virus, le 21 janvier dernier. Sauf qu'à ce jour, le joueur n'a toujours pas pu reprendre une once d'exercices physiques. En conférence de presse à la veille d'affronter Burnley pour le compte de la 22eme journée, Pep Guardiola s'est exprimé au sujet de son joueur. « Tout le monde est apte à jouer (pour ce mercredi) sauf Nathan et Sergio qui ont besoin de temps. Quand quelqu'un attrape le Covid, il a besoin de temps pour se sentir mieux. Il (Agüero) ne s'entraîne toujours pas. Il a recommencé à bouger hier. Il aura besoin de quelques semaines pour revenir. La chose la plus importante c'est qu'il soit négatif et qu'il puisse revenir avec nous. »

Agüero déjà absent 7 matches

Sergio Agüero a déjà manqué sept rencontres avec son équipe et la liste devrait encore s'allonger durant le mois de février, une période capitale notamment en Ligue des Champions puisque les hommes de Pep Guardiola retrouveront le Borussia Mönchengladbach en huitième de finale à la fin du mois. Pour le moment, Manchester City n'a pas trop été en difficulté sans son attaquant vedette, auteur de 256 buts et 73 passes décisives en 379 matches avec le club anglais. Les Citizens ont remporté neuf victoires lors du mois de janvier, ce qui constitue un record en Angleterre. « Je suis fier, reprend Guardiola. Pas juste pour moi, pour tout le club. Surtout cette année où tout est plus difficile. On est heureux car personne ne l'a fait avant. » Le Catalan n'a qu'une envie, réitérer pareille performance.