Pas plus qu'il y a 15 jours, Benjamin Mendy n'a été libéré. Mis en détention le 27 août dernier pour n'avoir pas respecté son maintien en liberté conditionnelle, le joueur de Manchester City va rester dans l'établissement pénitentiaire d'Altcourse où il séjourne depuis deux semaines. Accusé de quatre viols et d'une agression sexuelle, le champion du monde tricolore sera a nouveau entendu le 15 novembre, avant un procès prévu le 24 janvier 2022.



Comme l'a confirmé le Manchester Evening News, Mendy n'a donc pas bénéficié de la clémence de ses auditeurs ce vendredi. Si la cour n'avait pas vocation à juger les faits, elle a toutefois fixé la date de ce fameux procès. En attendant, le média précise que le 15 novembre prochain, le Mancunien devra dire s'il souhaite plaider coupable ou non coupable.



Déjà suspendu par son club de Manchester City, Benjamin Mendy ne semble pas prêt de refouler les terrains de Premier League.