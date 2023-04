Manchester City - Liverpool : Le bus des Reds attaqué après la rencontre

Après la rencontre de Premier League entre les Reds et Manchester City, les Citizens n'ont pas tardé à publier un communiqué détaillant les incidents survenus. Dans ce dernier, on peut lire que le club se dit "avoir été informé que le coach de Liverpool [Jürgen Klopp] avait subi des dommages sur son trajet retour". Si un "objet est indiqué dans le communiqué, The Athletic précise que ce serait une brique qui aurait été lancée en direction du bus et plus précisément Jurgen Klopp. Si la vitre a craqué, aucune personne n'a été blessée.

City condamne fermement ces agissements

Intraitables avec ce genre d'incident qui aurait pu mal tourner, les dirigeants Citizens n'ont pas caché leur désarroi face à la situation. "Ce genre d'incidents est totalement inacceptable et nous condamnons fermement ces actes individuels". Le communiqué ajoute aussi que des "chants inappropriés" auraient aussi été scandés par une partie des supporters contre les fans de Liverpool lors de la rencontre. Une enquête est d'ailleurs en cours.

Ces agissements interviennent alors que Manchester City a livré une très belle prestation ce samedi après-midi. Pourtant menés au score par l'intermédiaire de Mohamed Salah, les hommes de Pep Guardiola sont parvenus à revenir au score et s'imposer largement (4-1).