Manchester City : L’hommage appuyé de Guardiola à Agüero

"Il est comme un lion dans la jungle"

Tout d’abord, je dis que c’est une personne incroyablement gentille et drôle, qui est humble compte tenu de la légende qu’il est. Étant argentin et dans ce pays où il est si difficile de marquer des buts, il le fait depuis de nombreuses années. Je ne peux pas imaginer combien de buts de plus il aurait pu marquer s’il avait pu être plus en forme à certaines périodes", s'est expliqué l'entraîneur de Manchester City.



🚨 Don't miss it! 🚨

There'll be a @aguerosergiokun farewell at the Etihad on Sunday after the game! 💙



🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re



— Manchester City (@ManCity) May 20, 2021

Quand il est en forme et qu'il a une continuité dans l'entraînement et les matchs, c'est un gars comme Romario - il est comme un lion dans la jungle, il tue l'adversaire. Il pourrait jouer jusqu'à 40 ans et marquer des buts, cela dépend de sa condition physique."

. Le meilleur buteur de l'histoire du club (182 réalisations en 274 matches) sera honoré comme il se doit par les 10 000 spectateurs présents. Alors qu'il a rejoint l'effectif des Citizens en 2011 en provenance de l'Atlético de Madrid, le natif de Buenos Aires a su laisser une trace qui sera indélébile dans l'histoire du club, avec notamment le but décisif de dernière minute lors du titre de 2012 face aux Queens Park Rangers.Alors forcément, ce vendredi en conférence de presse, Pep Guardiola a pesé ses mots avant de parler de l'avant-centre (32 ans), gêné par les blessures cette saison et n'ayant pu afficher une régularité dans ses performances - 4 buts en 17 matches toutes compétitions confondues. "Le départ d'Agüero au terme de la saison pourrait se faire avec la première Ligue des Champions de l'histoire de City - qui affrontera Chelsea le 29 mai à Porto - et l'ancien entraîneur du Barça et du Bayern Munich a osé une analogie forte pour caractériser le joueur.