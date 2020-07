Manchester City : Les Citizens se voient bien en C1 l'an prochain, malgré leur suspension

Guardiola "très confiant" pour une issue favorable

Manchester City pourra-t-il participer à la prestigieuse Ligue des champions la saison prochaine ?. Suspendu pour deux ans par l'UEFA de toutes participations européennes le 14 février dernier, City a évidemment fait appel auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Le résultat sera connu d'ici quelques jours, le 13 juillet.

Interrogé en conférence de presse sur le sujet, Pep Guardiola est très optimiste. « Nous sommes prêts. Je suis très confiant et je pense que nous aurons le droit de jouer la Ligue des champions, parce que nous voulons rester sur le terrain ces prochaines années », a expliqué le manager des Citizens dans des propos relayés par L’Équipe. « Le 13 juillet, nous connaîtrons le résultat et j'espère que tous les salariés, les joueurs et tout le monde ici pourront continuer à développer ce club. » En attendant, Manchester City est évidemment concentré sur la campagne actuelle. Le deuxième de Premier League est en posture favorable pour accéder au Final 8 après un succès probant à Bernabeu contre le Real Madrid (2-1).