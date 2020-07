Deuxième au classement général de Premier League et fraîchement sorti en demi-finale de la Cup, ce samedi, face à Arsenal (0-2), l’équipe mancunienne souffle le chaud et le froid depuis la reprise de la compétition. Les Citizens n’ont laissé aucune chance à Brighton et Newcastle en championnat avec deux succès sans appel (5-0), et ils n’ont fait qu’une bouché de Liverpool au lendemain du sacre des Reds (4-0). Mais les coéquipiers de Riyad Mahrez se sont, aussi, inclinés à plusieurs reprises lors des dernières semaines face à Southampton (1-0) ou encore face aux Blues de Chelsea (2-1). City n’a pas connu une telle situation depuis un très long moment, le coach Guardiola en est parfaitement conscient.

« On a du mal à jouer à notre niveau »

Interrogé sur le match de son effectif face aux Gunners en conférence de presse, le technicien espagnol n’a pas pris de pincettes pour épargner les siens. « On n'a pas fait une bonne performance. Mon seul regret est que nous n'avons pas joué en première période comme nous avons joué la deuxième. À ce niveau, en demi-finale, vous devez faire une bonne performance, et aujourd'hui, ça n'a pas été le cas. Parfois cela arrive », a expliqué Pep Guardiola.



Concernant la prochaine rencontre des Anglais en Ligue des champions face au Real Madrid, l'entraîneur de Manchester City espère un réveil de ses joueurs. « On a du mal à jouer à notre niveau, pas besoin d'être un génie pour le comprendre. Il faut que l'on augmente notre niveau contre Madrid si l'on veut avoir une chance de se qualifier », a conclu l’ancien coach du FC Barcelone.