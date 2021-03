Manchester City : La réaction d'Agüero à son futur départ

Agüero fier d'avoir joué pour Manchester City

257 buts en 383 matchs avec Manchester City. Alors forcément, au moment de songer à son départ prochain, le "meilleur pour marquer des buts" selon Pep Guardiola, a été pris par l'émotion. Sur son compte Twitter, Agüero a exprimé ses sentiments. "Lorsqu'un cycle se termine, de nombreuses sensations surviennent. Un immense sentiment de satisfaction et de fierté demeure en moi pour avoir joué à Manchester City pendant dix saisons entières, inhabituel pour un joueur professionnel de nos jours. Dix saisons avec des buts importants, au cours desquelles j'ai pu devenir le meilleur réalisateur de l'histoire et tisser un lien indestructible avec tous ceux qui aiment ce club. Des gens qui resteront toujours dans mon cœur. Je devais me joindre à l'ère de la reconstruction en 2011, et avec les conseils des propriétaires et les contributions de nombreux joueurs, nous avons gagné une place parmi les plus grands du monde. La tâche de maintenir cette position privilégiée bien méritée incombera aux autres désormais. Quant à moi, je continuerai à faire de mon mieux pour le reste de la saison, gagner le plus de titres possible et apporter toujours plus de joie aux fans. Ensuite, une nouvelle étape avec de nouveaux défis débutera et je suis prêt à les affronter avec la même passion et le même professionnalisme que le haut niveau exige ", a-t-il notamment expliqué. Avant lui, Yaya Touré, David Silva, Vincent Kompany ont quitté Manchester City et le temps est désormais compté avant de voir Agüero (32 ans), autre légende des Citizens, en faire de même.