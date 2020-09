Pep Guardiola entamera une cinquième campagne consécutive à la tête de la même équipe pour la première fois de sa carrière lorsqu'il emmènera City à Molineux lundi pour affronter les Wolves pour un premier match en Premier League cette saison. L'ancien coach de Barcelone et du Bayern Munich a remporté six trophées majeurs en quatre saisons au stade Etihad, mais a échoué sur la scène locale face à Liverpool, ainsi qu'en Ligue des Champions contre Lyon la saison dernière.

"Je dois le mériter"

Cela laisse à l'un des entraîneurs les plus célèbres de sa génération beaucoup de choses à prouver à l'approche de la nouvelle saison, et Guardiola pense que ses employeurs sont en tête de liste de ceux qu'il doit impressionner. « J'adorerais rester plus longtemps ici. C'est un endroit où j'aime être, mais je dois le mériter, a-t-il déclaré. Ce club a atteint des standards au cours de la dernière décennie, mais nous devons l'y maintenir et je dois le mériter. Je vais voir si je le mérite cette saison, en analysant comment le club avance et s'améliore", a confié le manager espagnol en conférence de presse.



"Une prolongation ? Nous n'avons pas parlé avec le club de cela", a déclaré Guardiola. « Ils me permettent de faire mon travail du mieux que je peux, avec tout mon staff et les joueurs, et c'est [ce que je] vais continuer de faire. Ils ne m'ont pas dit que je dois faire ceci ou cela, ou que je dois gagner ceci ou cela. Ils m'ont dit de jouer. Je connais les standards du club et si je n'atteins pas les normes, je ne mérite probablement pas [de rester] donc je dois gagner pour prolonger mon contrat'', a lucidement analysé le technicien ibérique.