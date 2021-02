Le choc de Premier League entre Liverpool et Manchester City, prévu dimanche à Anfield, sera particulièrement pimenté. Vendredi, lors des points presse précédant cette affiche, les deux coaches ont lancé les hostilités. Jürgen Klopp, le coach des Reds, a mis en avant un avantage dont bénéficient les Sky Blues dans la course au titre, et cela n’a guère plu à Pep Guardiola.



Questionné à propos de la bonne série actuelle de City, l’entraineur allemand a indiqué que cette formation est plus « fraiche » que ses rivales du haut du classement car ayant profité d’un « repos de deux semaines » au cœur de l'hiver, après que son effectif a été frappé par l’épidémie de coronavirus.

Guardiola déçu par Klopp

En réalité, ce n’était que sept jours et lors du match de reprise joué contre Chelsea, les Eastlands ont été particulièrement décimés. Guardiola ne l’a pas oublié, et il n’a pas manqué de rétorquer à son homologue de LFC. « Il s’est trompé, c'était deux mois, trois mois ou quatre mois même- c'est pourquoi nous sommes au sommet, a-t-il lancé avec ironie. Jürgen doit revoir le calendrier. Nous avons eu le Covid, nous avons eu une semaine, nous avons joué avec 14 joueurs à Stamford Bridge. Peut-être que je me trompe et que c'était deux ou trois semaines. »



« Quand je verrai Jürgen, je lui demanderai combien de temps nous avons passé hors compétition. Je suis surpris, je pensais qu'il n'était pas ce genre de manager, je ne m'attendais pas à ce commentaire. C'était peut-être un malentendu. S'il voit le calendrier, il verra que ce n'était pas deux semaines, mais deux mois», a conclu un Guardiola visiblement fâché.