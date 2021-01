Manchester City - Guardiola : "Facile pour moi avec ces joueurs"

"Nous ne faisons pas d'erreurs"

Pour la quatrième fois consécutive, Manchester City a gagné sans encaisser de but, dimanche contre Crystal Palace (4-0) . Ce succès pourrait permettre aux joueurs dirigés par Pep Guardiola de se hisser en tête du classement en cas de succès face à Aston Villa, mercredi soir lors d'un match en retard (19 heures). En effet, le club citizen se situe désormais à deux points du leader, Manchester United, tenu en échec à Liverpool (0-0) dans le choc de la journée. Néanmoins, le technicien espagnol ne songe pas encore à cette hypothèse, dans un championnat qui n'a pas encore livré son verdict et devant un calendrier très dense à venir.Au micro de BBC Sport, celui qui fête ce lundi ses 50 ans a tenu à tempérer les attentes. Comme à son habitude, le natif de Santpedor a mis en valeur le travail de ses joueurs, plutôt que sa capacité à avoir redressé une situation qui semblait très délicate il y a encore quelques semaines."C'est facile. pour moi quand vous avez ces joueurs.. L'année dernière, nous avons fait beaucoup d'erreurs. S'il y a un joueur pour qui je suis plus que ravi que tout se passe bien, c'est John Stones. Il joue parce qu'il le mérite", a affirmé l'entraîneur de Manchester City.