Manchester City : Grealish proche de rejoindre le club ?

Aston Villa déterminé à prolonger Grealish ?



Kane. City a déjà commencé sa quête et aurait offert 116 millions d'euros pour l'attaquant de Tottenham plus tôt cette semaine, même si le président des Spurs, Daniel Levy, est contre un départ de sa star, focalisée sur le Championnat d'Europe avec l'Angleterre jusqu'ici. Un tournoi dans lequel Kane n'a pas encore trouvé le chemin des filets, avant le huitième de finale prévu face à l'Allemagne, mardi à Wembley (18 heures).

Serait-ce le gros coup de l'été en Premier League ? Manchester City, champion d'Angleterre en titre et finaliste de la Ligue des Champions, pourrait boucler l'arrivée de Jack Grealish, le milieu offensif d'Aston Villa, âgé de 25 ans.. Élément indispensable à Aston Villa, qui a terminé la saison à la onzième place, le natif de Birmingham dispute actuellement le Championnat d'Europe sous le maillot de l'Angleterre.Remplaçant face à la Croatie lors du succès inaugural des Three Lions (1-0), Grealish a ensuite bénéficié de temps de jeu lors des rencontres suivantes, face à l’Écosse (27 minutes) puis la République Tchèque (68 minutes). Considéré jusqu'alors comme un remplaçant de luxe, il a véritablement explosé cette saison sous le maillot de Villa, avec un bilan de 6 buts et 10 passes décisives en 26 matchs dans le Championnat d'Angleterre. La BBC indique de son côté que malgré l'offre démentielle de City, les Villans voudraient conserver leur maître à jouer et même prolonger son contrat, qui s'achèvera en 2025 alors que le joueur avait étendu son bail de deux ans en septembre dernier.Si cette arrivée devait se confirmer, Manchester City ne s'arrêterait pas au seul Grealish afin de peaufiner son effectif.