Manchester City - Foden : "De retour à notre meilleur niveau"

Guardiola élogieux envers Foden

Manchester City a vécu un début de saison très compliqué dans cet exercice 2020-2021. Après avoir été éliminé par l'Olympique Lyonnais en quarts de finale de la Ligue des Champions, l'été dernier à Lisbonne, il n'avait pas été facile de retrouver la motivation afin de redémarrer la machine devant un marathon de rencontres, comme l'avait affirmé Kevin De Bruyne . Depuis quelques semaines, les sensations dégagées par les joueurs de Pep Guardiola sont diamétralement opposées toutefois. Victorieux contre Brighton, mercredi soir grâce à un but de Phil Foden , le club citizen est troisième de Premier League et de retour à son meilleur niveau, selon le jeune international anglais de 20 ans.Toutes compétitions confondues, City reste en effet sur une série de 14 matchs sans défaite, affichant 11 clean-sheets (matchs sans buts encaissés) durant cette dynamique. Phil Foden s'est exprimé au micro de BT Sport :. Nous aurions pu faire mieux aujourd'hui, mais dans l'ensemble, je suis très fier de l'équipe. C'est un excellent résultat. Brighton a très bien défendu et avait un bon plan de match", a-t-il avoué. Son entraîneur, Pep Guardiola, a justifié la titularisation de Foden, dans un effectif très riche sur le plan qualitatif : "Phil Foden a 20 ans. Regardez ses débuts. Le nombre de matchs, les passes par rapport aux plus grandes stars du football. Il peut jouer des deux côtés, au milieu comme en faux neuf. Il est tellement intelligent devant le but. C'est pourquoi il mérite de jouer."Avec encore un match en retard à disputer, Manchester City est désormais troisième de Premier League, à un point de Liverpool, second, et quatre du leader, Manchester United. Dimanche, les Citizens recevront Crystal Palance à l'Etihad Stadium.