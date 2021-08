Manchester City étrille Arsenal / Premier League (J3)

Manchester City accueillait Arsenal cet après-midi à l’Etihad Stadium. Ceux qui s’attendaient à un choc entre ces deux formations ont vite dû ravaler leurs prévisions. La rencontre a été complètement à sens unique, avec des Sky Blues qui se sont montrés irrésistibles et sans pitié contre des Gunners totalement à la ramasse.

Un match vite plié par Man City

Toujours aussi fébriles, les Londoniens n’ont résisté que dix minutes dans cette partie avant de s’écrouler totalement. Avant même la mi-temps, le match était totalement plié, avec trois buts encaissés et aussi une expulsion enregistrée. En plein naufrage, Granit Xhaka a perdu son sang-froid en commettant un tacle les deux pieds décollés sur Rodri (35e).

Avant le dérapage de leur capitaine, les visiteurs s’étaient déjà fait battre deux fois derrière. A la 7e, ils cédaient sur une tête d’Ilkay Gundogan, laissé inexplicablement seul à deux mètres des buts. Et à la 12e, ils prenaient un but de Ferran Torres en manquant totalement leur alignement sur un centre pourtant anodin de Gabriel Jesus. A ces deux buts s’est ajouté un troisième juste avant la pause et qui fut l’œuvre de Jesus (43e).

Arsenal a touché le fond

A la pause, Arsenal était au plus mal. Mais, en seconde période, son calvaire ne s’est pas arrêté pour autant. Avec un homme en moins, les hommes d’Arteta n’ont fait que subir. La possession du ballon a même atteint les 90% en faveur des Eastlands. En ces circonstances, c’était presque un miracle qu’ils n’aient pris que deux buts supplémentaires. Rodri a planté le quatrième à la 53e sur un tir de l’extérieur de la surface, avant que Torres n'inscrive un doublé sur coup de casque. Sans les nombreuses vendanges de Raheem Sterling (68e, 69e et 77e), l'addition aurait pu être beaucoup plus lourde.

5-0, ce fut le résultat final de cette empoignade. Un résultat qui reflète assez bien le fossé qui sépare aujourd’hui les deux formations. Et le gouffre est parti pour se creuser un peu plus. Tandis que City va batailler pour le titre, Arsenal se dirige vers la pire saison de son histoire en Premier League. C’est ce à quoi son bilan comptable (0 point pris en 3 matches) et aussi et surtout son rendement le prédestine.