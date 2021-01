Manchester City : De Bruyne estime que l'équipe n'était pas prête pour la nouvelle saison

Manchester City est de retour à un très bon niveau en Premier League. Après ses quatre victoires consécutives toutes compétitions confondues (en FA Cup contre Arsenal et face à Southampton, Newcastle et Chelsea en championnat), l'équipe dirigée par Pep Guardiola semble avoir retrouvée certaines de ses qualités, notamment dans le pressing. Alors qu'une demi-finale de la Carabao Cup se présente, mercredi soir face à Manchester United (20h45), Kevin De Bruyne a estimé que le début de saison n'avait pas été bon, notamment car mentalement les joueurs n'étaient pas dans des dispositions optimales, après avoir été éliminés du Final 8 contre l'OL, en quart de finale de la Ligue des Champions (3-1).

City a su élever son niveau, selon De Bruyne

"Je pense qu'au début de la saison, nous avons eu beaucoup de difficultés, beaucoup de blessures, pas de pré-saison. Mentalement et physiquement, nous n'étions pas prêts pour la nouvelle saison. Je pense qu'au cours du mois dernier, nous avons récupéré quelques joueurs, nous avons élevé notre niveau, nous avons gagné quelques matches et nous avons grimpé de quelques places au classement", s'est exprimé le capitaine des Citizens. Le calendrier s'annonce pour le moins dense avec pas moins de sept matchs d'ici le 30 janvier mais pour le milieu de terrain, l'équipe est capable de répondre présente. "Nous avons encore sept matchs en janvier dans toutes les compétitions, ça va être difficile, mais je pense que nous sommes prêts pour la bataille et c'est ce qui compte."